Женщина попала в больницу после ДТП на Индустриальном

Она находится в состоянии средней степени тяжести.

Женщина попала под колеса автомобиля, когда переходила дорогу на Индустриальном проспекте. Момент ДТП попал на видео.

Авария произошла утром 10 августа около 08:25. На кадрах видно, что пешеход хотела перебежать проезжую часть, когда машины уже начали движение. В результате водитель на невысокой скорости наехал на нее.

По информации Piter.tv, пострадавшей оказалась женщина 60 лет. По предварительным данным, она была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что женщину доставили в реанимацию после ДТП на Ефимова.

Видео: Piter.tv