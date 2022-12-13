Lada насмерть сбила женщину в посёлке Металлстрой

Вечером субботы, 25 февраля, на Петрозаводском шоссе в Колпино произошла смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что 41-летний водитель за рулём Lada вне зоны пешеходного перехода наехал на переходившую проезжую часть 51-летнюю женщину.
В результате ДТП пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте. По факту присшествия проводится проверка.
Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на Искровском пострадала студентка Медицинского колледжа.
Фото: Piter.TV
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