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Столкновение Renault и ВАЗ на трассе "Кола" привело к смерти двух человек

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Ещё двое пострадали, но отказались от госпитализации.

Вечером вторника, 30 августа, на 76-м км трассы "Кола" случилось смертельное ДТП. Судя по информации в соцсетях, при столкновении Renault Sandero и ВАЗ-2114 травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и пассажир отечественного автомобиля.

Авария произошла примерно в 20:00 у поворота в посёлок Назия. На место выехала бригада скорой помощи и дежурная смена 129 пожарной части. 

Кроме того, в ДТП пострадали водитель и пассажир Renault. От госпитализации они отказались.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный хулиган повредил 4 автомобиля на Аэродромной улице.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Mary Jane)

Теги: дтп, ленинградская область, смертельная авария, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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