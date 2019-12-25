Пьяный хулиган повредил 4 автомобиля на Аэродромной улице

Ночью на среду, 31 августа, у дома №9 по Аэродромной улице в Петербурге заметили нетрезвого мужчину за рулём Kia Sportage, который повредил 4 припаркованных авто. Как сообщается в группе "Дорожный инспектор" ВКонтакте, задержать хулигана помогли очевидцы.
Свидетель произошедшего настиг 51-летнего мужчину на своей машине у 35-го отдела полиции по улице Генерала Хрулёва. На место прибыли инспекторы ДПС: выяснилось, что уровень алкоголя в организме уроженца Архангельской области превышает норму в 9 раз.
Задержанный сообщил, что ему якобы нужно забрать вещи из своей иномарки и под этим предлогом попытался скрыться с места преступления, но безуспешно. В его отношении составлено 2 административных протокола" Машина помещена на штрафстоянку.
Ранее мы сообщили о том, что шквалистый ветер повалил деревья в нескольких районах Петербурга.
Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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