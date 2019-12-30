Смертельная авария в Киришском районе Ленобласти привела к уголовному делу

Водителю автомобиля, попавшего в аварию, избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Стало известно, что авария в Киришском районе, после которой погибли люди, стала причиной возбуждения уголовного дела. В отношении водителя автомобиля "Шкода" возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Напомним, в третьем часу дня 3 января на 42-м км трассы "Зуево – Новая Ладога" столкнулись Skoda Octavia и Volvo XC70. В результате ДТП погибли три человека – пассажиры, находившиеся в салоне чешской иномарки. Выяснилось, что 35-летний водитель "Шкоды" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Вольво", который управлял 70-летний мужчина.

Фото: pxhere.com