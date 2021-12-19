Слуцкий купил Lada X-Cross 5 на ПМЭФ

Автомобиль станет собственностью ЛДПР.

Председатель партии ЛДПР руководитель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий купил первый сошедший с конвейера автомобиль Lada X-Cross 5. Сделка состоялась в рамках ПМЭФ.

По словам Слуцкого, он приобрёл авто, как "символ единения тех, кто исповедует здравый смысл". Также таким образом он выразил свою поддержку России и передовому производству страны.

Как уточнил руководитель, автомобиль станет собственностью ЛДПР.

Ранее Мантуров оценил новую Lada X-Cross 5 и рекомендовал автомобиль потребителям.

Фото: Telegram / РИА Новости