Суд Петербурга дал 1 год общего режима участнику словесного конфликта на дороге

Словесный конфликт петербургских водителей завершился черепно-мозговой травмой.

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, в апреле подсудимый на Пулковском шоссе, в ходе ссоры нанес оппоненту удар кулаком по лицу, от которого потерпевший упал и во время падения ударился головой об асфальт.

Зачинщик драки скрылся с места, а пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

По словам потерпевшего, припаркованный автомобиль подсудимого мешал двигаться по проезжей части другому транспорту. Он обратился к владельцу авто с просьбой переставить машину. Однако мужчина дал понять, что не собирается менять место парковки.

Суд назначил обвиняемому 1 год общего режима.

Ранее сообщалось, что приставы помогли петербурженке взыскать с магазина 150 тыс. рублей на ремонт повреждённого автомобиля.

Фото: Piter.TV