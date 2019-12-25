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Суд Петербурга дал 1 год общего режима участнику словесного конфликта на дороге
Сегодня, 15:00
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга дал 1 год общего режима участнику словесного конфликта на дороге

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Словесный конфликт петербургских водителей завершился черепно-мозговой травмой.

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, в апреле подсудимый на Пулковском шоссе, в ходе ссоры нанес оппоненту удар кулаком по лицу, от которого потерпевший упал и во время падения ударился головой об асфальт.

Зачинщик драки скрылся с места, а пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

По словам потерпевшего, припаркованный автомобиль подсудимого мешал двигаться по проезжей части другому транспорту. Он обратился к владельцу авто с просьбой переставить машину. Однако мужчина дал понять, что не собирается менять место парковки. 

Суд назначил обвиняемому 1 год общего режима.

Ранее сообщалось, что приставы помогли петербурженке взыскать с магазина 150 тыс. рублей на ремонт повреждённого автомобиля.

Фото: Piter.TV

 

Теги: автоконфликт, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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