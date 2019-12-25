Приставы помогли петербурженке взыскать с магазина 150 тыс. рублей на ремонт повреждённого автомобиля

Магазин выплатил женщине деньги после того, как зимой она наехала на скрытое под снегом препятствие из-за некачественной уборки снега.

Судебные приставы помогли жительнице Петербурга взыскать 150 тыс. рублей на ремонт личного автомобиля, который был повреждён из-за бетонной полусферы, установленной на парковке гипермаркета. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов РФ по городу.

Магазин выплатил женщине деньги после того, как зимой она наехала на скрытое под снегом препятствие из-за некачественной уборки снега. Работники гипермаркета помогли поднять авто и вытащить полусферу, но суд встал на сторону пострадавшей, так как рядом с местом происшествия отсутствовали предупреждающие знаки.

Средства списали с банковского счёта компании.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года петербуржцы заплатили полмиллиона рублей штрафов за нарушение оплаты парковки.

Фото: пресс-служба ФССП РФ