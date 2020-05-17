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Слепых людей научили "видеть" буквы

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Ученые предполагают, что их изобретение позволит в будущем помочь разработать "протез" глаз.

Специалисты из Медицинского колледжа Бэйлор придумали устройство, которое позволяет слепым людям "видеть" форму букв. Об этом написали в издании Science Alert. 

Суть разработки заключается в мозговом имплантате. При помощи электрической стимуляции мозг незрячего человека получал импульс и мог различать формы разных букв. Отличие новой технологии от старой заключается в обработке электрода. Прошлые изобретения воспринимали его как пиксель, а новое - как контуры.

Ученые предполагают, что их изобретение позволит в будущем помочь разработать "протез" глаз. Но пока технология находится на ранних стадиях разработки, так как мозг является чрезвычайно сложным органом. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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