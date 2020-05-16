  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:04
316
Rybka123
Код вставки плеера

Употребление жирной пищи снижает способность концентрироваться

0 0

В исследование приняли участие 51 женщина, недавно перенесшая рак.

Употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров мешает человеку сконцентрироваться. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо, сообщили на сайте Eurek Alert (Американская ассоциация содействия развитию науки). 

В исследование приняли участие 51 женщина, недавно перенесшая рак. Им предложили пройти тест на внимательность, после чего предложили ужин. Первая группа добровольцев съела пищу с высоким содержанием насыщенных жиров, а вторая – блюда, которые были приготовлены на подсолнечном масле. После повторного испытания результаты первой группы снизились. Спустя 1 и 4 недели тест повторили, но поменяли женщин местами. Итоги эксперимента повторились. 

Таким образом, тест показал, что после приема пищи с высоким содержанием насыщенных жиров концентрация испытуемых снижалась в среднем на 11%. Это указывает на связь рациона и работы мозга.

Видео: YouTube / Tasty

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Егоров Александр
Сегодня 20:52

ХОЧЕШЬ СЕKСА УЖЕ СЕГОДНЯ? Есть сайт СЕKС ЗНАКОМСТВ там все анонимно и безопасно, без разводил и шлюх, все фотки реальные, а главное он Бесплатный. Регайся и лайкай фотки и девушки первые тебе напишут и предложат сeкс, я сам там уже не первую цепляю. Вот сайт---- https://bit.vodka/dating

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии