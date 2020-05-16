Употребление жирной пищи снижает способность концентрироваться

В исследование приняли участие 51 женщина, недавно перенесшая рак.

Употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров мешает человеку сконцентрироваться. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо, сообщили на сайте Eurek Alert (Американская ассоциация содействия развитию науки).

В исследование приняли участие 51 женщина, недавно перенесшая рак. Им предложили пройти тест на внимательность, после чего предложили ужин. Первая группа добровольцев съела пищу с высоким содержанием насыщенных жиров, а вторая – блюда, которые были приготовлены на подсолнечном масле. После повторного испытания результаты первой группы снизились. Спустя 1 и 4 недели тест повторили, но поменяли женщин местами. Итоги эксперимента повторились.

Таким образом, тест показал, что после приема пищи с высоким содержанием насыщенных жиров концентрация испытуемых снижалась в среднем на 11%. Это указывает на связь рациона и работы мозга.

Видео: YouTube / Tasty