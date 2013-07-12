Следствие просит арестовать фигурантов дела об убийстве подростка на остановке в Иркутске

Возбуждены дела по статьям за убийство и хулиганство.

Следователи запросили у судебной инстанции арест для всех шестерых фигурантов уголовного дела об убийстве 15-летнего школьника. Трагедия произошла 2 декабря на остановке общественного транспорт в городе Иркутске. В настоящее время известно, что в местный Октябрьский районный суд поступили материалы об избрании меры пресечения подозреваемым. Пятеро человек проходят по статье за хулиганство, а 15-летний юноша обвиняется по статье за убийство человека. Возраст фигурантом варьируется от 15 лет до 21 года.

Орган предварительного расследования в отношении всех шестерых обвиняемых ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. СК РФ по Иркутской области

Напомним, что вечером 2 декабря произошел конфликт между двумя группами молодых людей. Установлено, то шестеро человек вышли из сауны и направились на остановку. Там они подошли к компании из пяти подростков, с которыми вступили в драку. В результате 15-летнему мальчику было нанесено не менее четырех ножевых ранений. Юноша погиб от ранений на месте. После этого зачинщики конфликта скрылись. Однако полиция оперативно установила их личности.ДВое подозреваемых были задержаны в Качугском районе в частном доме, расположенном в 200 километрах от Иркутска. Остальные - пойманы в Иркутске.

Одного из подозреваемых в похищении девочки под Калугой арестовали.

Фото и видео: Telegram / Следственный комитет России