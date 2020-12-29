Молодые люди вымогали деньги после интимных встреч с жертвами.

Следствие по делу "нетрадиционных" разбойников завершено в Хабаровске. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. По данным полиции, в региональный суд направлено уголовное дело о серии вымогательств, грабежей и разбойных нападений, которые совершили члены преступной группировки.

Незаконной деятельностью фигуранты расследования занимались с весны 2020 года. В правоохранительные органы поступили заявления от 14 пострадавших граждан. Жертвы сообщили, что их обманули злоумышленники, с которыми они познакомились на сайтах знакомств. Преступники приглашали гостей к себе домой для оказания интимных услуг, а после - вымогали у них или открыто похищали деньги и ценное имущество. "Любовная встреча" фиксировалась на запись видеокамеры, что позволяло преступникам шантажировать жертв. В общей сложности сумма ущерба от действий ОПГ составила около 260 тысяч рублей.

Четверо участников ОПГ задержано. Злоумышленниками оказались молодые люди от 19 до 20 лет. Ранее они вместе обучались в местном техникуме. Двое фигурантов расследования ранее были судимы. Оперативники смогли установить причастность банды к 27 эпизодам. В отношении подозреваемых возбуждены дела пункта "а" части 3 статьи 163, пункта "а" части 3 статьи 161 и пункта "а" части 4 статьи 162 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Трое фигурантов до вынесения судебного решения будут находиться под стражей, еще один отпущен под подписку о невыезде.

В Якутии оперативники выявили подпольный цех по производству нефтепродуктов.

Видео: МВД РФ