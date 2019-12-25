Следовавший в Петербург поезд насмерть сбил трех подростков в Вологодской области

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Вечером 22 октября трое подростков попали под колеса поезда, следовавшего из Челябинска в Петербург. От полученных травм молодые люди скончались на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ярославского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия произошла на станции Вохтога в Вологодской области. Погибшими оказались две девочки 2006 года рождения и мальчик 2005 года рождения. По предварительной информации, они переходили ж/д пути перед близко идущим поездом. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать столкновения с подростками не удалось.

По факту смертельного травмирования детей было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работала оперативная группа. Были назначены необходимые судебные экспертизы.

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