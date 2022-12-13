Следователи СК осмотрели место обстрела Волновахи украинскими войсками из HIMARS

При обстреле никто не пострадал.

Следователи СК РФ осмотрели место обстрела Волновахи в ДНР украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

В воскресенье, 5 марта, в доме быта проходило торжественное мероприятие, посвященное памяти Героя ДНР Владимира Жоги. По зданию пришлись прилеты со стороны украинских войск. При обстреле никто не пострадал.

По словам представителя СК, сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия. В ходе осмотра были изъяты осколки фрагментов снарядов для их дальнейшей отправки на экспертизу.

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Видео: Telegram / РИА Новости