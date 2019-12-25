Следователей заинтересовала теплица за миллион рублей для школы в Худанках

Возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

В отношении и.о. директора ГКОУ Ленинградской области "Волосовская школа-интернат" возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета по Ленобласти.

Следствие предполагает, что подозреваемая заключила контракт на поставку и установку теплицы для нужд школы в 2019 году. Общая стоимость составила почти миллион: 950 тысяч рублей. Несмотря на то, что предприниматель не выполнил все условия контракта, женщина перевела деньги в полном объеме. Итоги экспертизы показали, что теплица и ее установка стоят 464 385 рублей. Следовательно, школе-интернату причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 485 тысяч рублей.

Расследование дела продолжается.

Ранее мы писали, что к осени следующего года хотят отметить вторую смену в областных школах.

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