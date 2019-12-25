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Сквер Подводников в Кронштадте получил современное освещение
Сегодня, 17:20
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Сквер Подводников в Кронштадте получил современное освещение

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Всю территорию сквера осветили.

В Кронштадте завершилась реконструкция освещения сквера Подводников. Фотографиями с места поделилась пресс-служба губернатора города.

В ходе реконструкции новой подсветкой оформили памятник морякам-подводникам Краснознаменного Балтийского флота — защитникам блокадного Ленинграда, равномерно осветили всю территорию сквера. Количество фонарей увеличилось в 2 раза. Устаревшие натриевые лампы заменили на экономичные светодиодные светильники, это позволит сократить потребление электроэнергии на 22%. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подсветка площади Победы в Петербурге получила премию "Золотой фотон". Проект реализовали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: gov.spb.ru

Теги: кронштадт, освещение, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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