Сквер Подводников в Кронштадте получил современное освещение

Всю территорию сквера осветили.

В Кронштадте завершилась реконструкция освещения сквера Подводников. Фотографиями с места поделилась пресс-служба губернатора города.

В ходе реконструкции новой подсветкой оформили памятник морякам-подводникам Краснознаменного Балтийского флота — защитникам блокадного Ленинграда, равномерно осветили всю территорию сквера. Количество фонарей увеличилось в 2 раза. Устаревшие натриевые лампы заменили на экономичные светодиодные светильники, это позволит сократить потребление электроэнергии на 22%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подсветка площади Победы в Петербурге получила премию "Золотой фотон". Проект реализовали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: gov.spb.ru