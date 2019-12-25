Скорпион ужалил 13-летнюю девочку-подростка в квартире на Кронверкском

одержание скорпионов в домашних условиях запрещено российским законодательством.

Вечером 2 июня в детскую больницу имени Филатова поступила 13-летняя девочка с признаками отравления ядовитым веществом, предположительно укусом скорпиона, сообщила "Фонтанка".

Пациентка отметила, что насекомое ужалило её в средний палец правой руки. Специалисты определили её состояние как средне-тяжёлое, потребуется стационарное наблюдение врачей.

Ребенка доставила скорая помощь прямо из жилого помещения в Петроградском районе Петербурга, где, согласно предварительной информации, произошло нападение животного.

Содержание скорпионов в домашних условиях запрещено российским законодательством. Всего существует список из одиннадцати запрещённых видов скорпионов, утвержденный правительственным постановлением.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка подавилась мандарином и умерла.

Фото: Unsplash (Alexey Demidov)