В "Скороходе" представят танцевальный спектакль

Танцевальный спектакль" Горка" в петербургском пространстве "Скороход" будет создаваться творческим объединением "Реzиденция" в режиме реального времени с 21 по 26 марта.
Исполнители выступят 29 детей из школы "Стрекоза" города Благовещенска, разного возраста, роста и танцевального опыта.
Режиссер спектакля: Наташа Беспалова, продолжительность: 40 минут.
Увидеть результат работы актеров можно будет 27 марта в 19:00. Стоимость билетов: 300 рублей.
Ранее мы рассказали, что в общественных мастерских "Ангар" пройдут DIY-выходные.
Фото: предоставлено организаторами
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