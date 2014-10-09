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В "Скороходе" представят танцевальный спектакль
Сегодня, 23:01
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ElzaRada12

В "Скороходе" представят танцевальный спектакль

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В главных ролях — 29 детей.

Танцевальный спектакль" Горка" в петербургском пространстве "Скороход" будет создаваться творческим объединением "Реzиденция" в режиме реального времени с 21 по 26 марта.

Исполнители выступят 29 детей из школы "Стрекоза" города Благовещенска, разного возраста, роста и танцевального опыта.

Режиссер спектакля: Наташа Беспалова, продолжительность: 40 минут.

Увидеть результат работы актеров  можно будет 27 марта в 19:00. Стоимость билетов: 300 рублей.

Ранее мы рассказали, что в общественных мастерских "Ангар" пройдут DIY-выходные

Фото: предоставлено организаторами 

Теги: площадка скороход, премьера, спектакль
Категории: Театры, Культура, Новости СПб, Лента новостей,

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