В "Скороходе" представят танцевальный спектакль

В главных ролях — 29 детей.

Танцевальный спектакль" Горка" в петербургском пространстве "Скороход" будет создаваться творческим объединением "Реzиденция" в режиме реального времени с 21 по 26 марта.

Исполнители выступят 29 детей из школы "Стрекоза" города Благовещенска, разного возраста, роста и танцевального опыта.

Режиссер спектакля: Наташа Беспалова, продолжительность: 40 минут.

Увидеть результат работы актеров можно будет 27 марта в 19:00. Стоимость билетов: 300 рублей.

Ранее мы рассказали, что в общественных мастерских "Ангар" пройдут DIY-выходные.

Фото: предоставлено организаторами