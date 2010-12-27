В возрасте 65 лет скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Прощание с ним состоится 24 августа.

В четверг, 22 августа, ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Ему было 65 лет. О причинах смерти пресс-служба Театра имени Маяковского, в котором служил актер, не сообщает.

Прощание с артистом состоится 24 августа. В 11:00 в Храме Вознесения Господня (Малое Вознесение) пройдет отпевание, в 12:00 - гражданская панихида в Театре Маяковского, затем в 14:00 - кремация на Хованском кладбище.

Виктор Власов родился 16 сентября 1953 года. В 1974 году он окончил ГИТИС и поступил на службу в Театр имени Владимира Маяковского. Там он был задействован в постановках "Ревизор", "Иван Царевич", "Беседы с Сократом", "Аристократы", "На чемоданах" и многих других. Кроме того, актер снимался в кино. Среди самых известных работ Власова роли в фильмах "Следствие ведут знатоки", "Жизнь Клима Самгина", "Исаев", "Черемушки" и других.

Ранее мы писали, что в возрасте 88 лет скончался академик РАН Сергей Федотов.

Фото: ВКонтакте / Московский академический театр им.Вл.Маяковского