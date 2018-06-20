Скончался режиссер-документалист Сергей Страхов

Кинематографисту было 82 года.

На 83-ом году жизни скончался режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Страхов. Об это сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России. Причины смерти не разглашаются. Дата прощания с постановщиком назначена на 13 апреля в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Приносим соболезнования родным и близким Сергея Алексеевича.

– сообщили в Союзе Кинемотографистов

В 1961 году Сергей Страхов окончил Грузинский государственный политехнический институт, а через 11 лет выпустился с кафедры неигрового фильма ВГИКа. Под его руководством были сняты такие картины, как "Есенин в Грузии", "Метаморфозы", "Про белого бычка", "Пошла муха на базар", "Мальчик резвый", "Пробы на Россети", "Воспоминание о гордом льве", "Платье для короля", "Автора!" и другие. Одной из последних работ метра стал фильм о его недавно скончавшемся коллеге Георгии Данелии.

Помимо работы в кино он написал книгу "Ба-байки правдивые", где рассказал о специфике работы режиссера документалиста. Издание вышло в 2019 году.

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Фото: Союз кинематографистов России