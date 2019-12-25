Скончался президент Академии военных наук Махмут Гареев

Военный умер на 97-ом году жизни.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВС СССР Махмут Гареев скончался на 97-ом году жизни. Он умер в ночь на 25 декабря 2019 года.

Офицер также являлся президентом Академии военных наук с 1955 года. Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году он закончился обучение в пехотном училище Ташкента. В общей сложности мужчина прослужил в армии более 50 лет. Он принимал участие в ВОВ, в которой его несколько ранили и даже контузили.

В период с 1989 по 1990 годы он занимал пост военного советника президента Афганистана.

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Видео: YouTube/Штаб Татар Татары Москвы