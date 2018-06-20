В Петербурге скончался археолог Яков Шер

Ученому было 87 лет.

В Петербурге в возрасте 87 лет скончался историк, археолог и член Международного совета музеев при ЮНЕСКО Яков Шер. О смерти сообщили коллеги ученого во время конференции "ИИМК на рубеже тысячелетий". Об этом пишет ТАСС.

Шер родился в 1931 году. В 1953 году окончил Киргизский государственный университет, а после работал учителем и директором в школе. В 60-е гг. он возглавлял Каменский отряд Красноярской экспидиции Ленинградского отделения института археологии. В 1980-х гг. работал в Государственном Эрмитаже в Петербурге. С 1990 года Шер входил в число соруководителей международного проекта по изучению петроглифов Центральной Азии. Был специалистом в области первобытного искусства и применения компьютерных технологий в археологических работах.

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