Скончался брат президента США Роберт Трамп

Ранее 72-летний мужчина был госпитализирован в одну из больниц Нью-Йорка

О его смерти стало известно от самого Дональда Трампа. Белый Дом распространил сообщение, в котором американский лидер подчеркнул, что Роберт был ему не просто братом, но и лучшим другом.

"Его будет сильно не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем навсегда живет в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", – приводятся слова Трампа.

В пятницу Дональд Трамп успел навестить брата в больнице, визит длился около 45 минут, его подробности не разглашаются. Известно, что причиной смерти Роберта Трампа стало тяжелое заболевание, однако какое именно – неизвестно.

Роберт Трамп был одним из четырех братьев и сестер действующего президента США. Некоторое время он занимал высокий пост в Trump Organization, работая на старшего брата. В последнее время предпринимал усилия, чтобы с помощью суда остановить публикацию книги "Слишком много и никогда не хватит" племянницы Трампа, посвященной внутрисемейным отношениям.