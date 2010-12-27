Скончался бывший игрок "Зенита" Марк Гек

Печальную новость опубликовал официальный сайт сине-бело-голубых.

"Марк Константинович Гек пережил в Ленинграде блокаду, потом отслужил в армии и пришел в большой футбол лишь в 23 года. Тренеры "Зенита" присмотрели его в первенстве города. Он не обладал высокой скоростью, но действовал тактически грамотно, редко уступая нападающим в выборе позиции. Боец на поле, в жизни Марк Константинович оставался на редкость добрым и отзывчивым", – говорится в сообщении.