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Скончался бывший игрок "Зенита" Марк Гек
Сегодня, 19:00
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arteliseev

Скончался бывший игрок "Зенита" Марк Гек

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Мастер спорта СССР ушел на 87-м году жизни.

Печальную новость опубликовал официальный сайт сине-бело-голубых.

"Марк Константинович Гек пережил в Ленинграде блокаду, потом отслужил в армии и пришел в большой футбол лишь в 23 года. Тренеры "Зенита" присмотрели его в первенстве города. Он не обладал высокой скоростью, но действовал тактически грамотно, редко уступая нападающим в выборе позиции. Боец на поле, в жизни Марк Константинович оставался на редкость добрым и отзывчивым", – говорится в сообщении.

 
За "Зенит" Марк Гек играл в качестве защитника с 1956 по 1961-й. Всего на его счету более сотни матчей.

 

Ранее в Piter.tv: "Зенит-2" сыграл вничью с "Велесом"

Фото: официальный сайт "Зенита"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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