Скончался бывший игрок "Зенита" Марк Гек

Печальную новость опубликовал официальный сайт сине-бело-голубых.
"Марк Константинович Гек пережил в Ленинграде блокаду, потом отслужил в армии и пришел в большой футбол лишь в 23 года. Тренеры "Зенита" присмотрели его в первенстве города. Он не обладал высокой скоростью, но действовал тактически грамотно, редко уступая нападающим в выборе позиции. Боец на поле, в жизни Марк Константинович оставался на редкость добрым и отзывчивым", – говорится в сообщении.
За "Зенит" Марк Гек играл в качестве защитника с 1956 по 1961-й. Всего на его счету более сотни матчей.
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Фото: официальный сайт "Зенита"
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