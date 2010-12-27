Скончался известный американский комик Кип Аддотта

Печальные новости сообщили родственники артиста.

В США на 75-ом году жизни скончался американский комик Кип Аддотта. Об этом в социальных сетях сообщили родственники покойного артиста. Причина смерти артиста не уточнялась.

Аддотта стал известен благодаря своему участию в "Вечернем шоу". Также он снялся в таких фильмах, как "Порядочный наполовину","Любовь к деньгам" и сериале "Шоу Ларри Сандерса".

Спасибо всем его друзьям и поклонникам, которые поддерживали его на протяжении всей его жизни и карьеры,

— написали родственники Адотты.

Ранее мы публиковали слова исполнителя роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман, в которых он рассказал о возможном продолжении сериала.

Фото: Facebook