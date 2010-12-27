В Петербурге от продолжительной болезни скончалась актриса Ольга Завьялова

Актриса муниципального Драматического Театра "Апрель" умерла в возрасте 53 лет.

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что в Петербурге скончалась актриса Ольга Завьялова. Об этом сообщается на официальной странице "ВКонтакте" тетара "Апрель".

"Прощай, актриса!..Печальная, страшная новость... сегодня утром умерла Ольга Завьялова...Помним. Любим. Скорбим...", —сказано в сообщении.

Известно, что актриса страдала от продолжительной болезни. Ольги Завьяловой не стало на 53-году жизни.

Завьялова окончила Санкт-Петербургский Университет культуры и искусств (СПбГУКИ) в 1987 году. Они играла не только в театре, но и в кино. Так, она исполнила сыграла роль Женьки Комельковой в фильме "А зори здесь тихие".

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Фото:ГБУК ЛО (театр "Апрель")/вк