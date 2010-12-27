Ушла из жизни глава комитета Ленобласти по туризму Елена Устинова

Ей было 56 лет.

15 сентября скончалась председатель комитета по туризму Ленинградской области Елена Устинова, сообщила пресс-служба ведомства. Причина смерти главы не называется.

Свои соболезнования в связи с кончиной Устиновой выразили губернатор региона Александр Дрозденко и сотрудники правительства Ленобласти.

Елена Устинова родилась в Северной столице 21 января 1963 года. С 2014 по 2016 годы занимала должность зампредседателя комитета по культуре и возглавляла департамент по туризму Ленобласти. Главой комитета по туризму Устинова стала в 2016 году. Много сил Устинова вкладывала в развитие туризма и продвижение Ленинградской области, как привлекательной туристической площадки.

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Фото: Комитет по туризму Ленинградской области