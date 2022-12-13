Эксперт рассказал, сколько пользователей Telegram из РФ удалось защитить от мошенников

За январь 2023 года при помощи защитных решений "Лаборатории Касперского" была пресечена 151 тыс. попыток перехода российских пользователей на фишинговые ресурсы, которые подделаны под мессенджер Telegram. Об этом в интервью с "Петербургским дневником" сообщил руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.
Эксперт отметил, что мошенники стремятся прежде всего украсть данные пользователей. Для этого они используют немало уловок, например – фишинг-ресурсы, позволяющие выкрасть логин и пароль от социальных сетей, игровых аккаунтов и личных кабинетов банков. Также таким образом аферисты получают доступ к переписке, фотографиям, аудио, номерам телефонов.
Один из последних трендов – рассылка в "Телеграме" от якобы вашего знакомого, родственника или коллеги, с просьбой проголосовать за племянницу, дочку, внучку, которая участвует в конкурсе рисунков. Человек переходит по ссылке, которую ему присылают в сообщении, проходит верификацию и таким образом передает свои данные (логин и пароль) от аккаунта "Телеграма" мошенникам.
Андрей Сиденко, руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности
Часто при получении доступа к персональной информации пользователя, мошенники начинают шантажировать его и угрожают нанести репутационный ущерб. На сленге киберпреступников такие действия получили название доксинг.
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Фото: Pxhere
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