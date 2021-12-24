Почти 116 тыс. человек посетили "Спортивный Петербург" на выставке "Россия"

Спортивная неделя проходила на мероприятии с 28 ноября.

На выставке-форуме "Россия" прошёл тематический сезон "Спортивный Петербург": за это время павильон города на ВДНХ посетили 115 903 человека. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Спортивная неделя проходила на мероприятии с 28 ноября. Пиотровский подчеркнул, что Северную столицу по праву можно назвать "колыбелью российского спорта" – в городе зародились первый клуб, первая школа по плаванию, футболу, хоккею, фигурному катанию, первый шахматный клуб.

На стенде были представлены спортивные достижения Петербурга, а также работала интерактивная зона, в которой каждый мог попробовать себя в бaскетболе, аэрохоккее, дисциплинах из комплекса ГТО или специальном квесте.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская экспозиция выставки "Россия" получила награду.

Фото: Telegram / Пиотровский Online"