Экспозиция выставки "Россия" спб получила награду

За первый месяц на выставку пришли 2 млн 125 тыс. посетителей.

Одним из самых интересных стендов на международной выставке-форуме "Россия" оказался стенд Северной столицы. За первый месяц работы павильона №75 его посетили свыше 200 тыс. человек, приём 60% из них относятся к детям и молодёжи.

Награду губернатору Петербурга Александру Беглову вручил первый замруководителя администрации российского президента, председатель организационного комитета выставки Сергей Кириенко, подчеркнув, что награда досталось всей команде.

Отметим, что 23 декабря на выставке "Россия" пройдёт день Санкт‑Петербурга. В общей сложности на экспозиции представлены павильонов 89-ти регионов. За первый месяц на выставку пришли 2 млн 125 тыс. посетителей.

Ранее мы сообщили о том, что Путин отменил работу волонтёров на выставке-форуме "Россия": мнение экспертов.

Фото: Правительство Петербурга