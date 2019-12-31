В посёлке Металлострой построят складской комплекс

Объект займёт 10 тыс. кв.м. площади.

Правительство Петербурга одобрило проведение аукциона для аренды участка под строительство крупного склада в посёлке Металлострой. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Северной столицы.

Объект площадью 10 тыс. кв.м. построят в Центральном проезде.Отметим, что город намерен привлечь инвесторов, выделив участок с правом аренды под конкретные цели.

Проект призван обеспечить петербуржцев жителей рабочими местами и обогатить региональный бюджет.

Ранее мы сообщили о том, что "Черкизово" вдвое увеличит производство сосисок в Петербурге.

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