Разгорелся скандал.

В Петербурге на станции метро "Московская" сотрудник отказался пропускать женщину с самокатом. Та в свою очередь устроила скандал. Об этом 11 августа сообщили очевидцы в социальных сетях.

На видео можно увидеть бурную беседу между петербурженкой и сотрудником метрополитена. Судя по всему, беседа была долгой, поскольку у сотрудника медленно, но уверенно начали сдавать нервы.

В сторону отойдите, я вам говорю. Вы людей задерживаете, смотрите, сколько стоит. Отойдите отсюда. сотрудник метрополитена

После криков женщина бросила самокат, перепрыгнула через турникет и убежала вниз по эскалатору.

На сайте петербургского метрополитена, в разделе "Информация для пассажиров" есть пункт, согласно которому "пассажир обязан перевозить с использованием чехлов (упаковки) легко бьющиеся, колющие и режущие предметы, лыжи, монолыжи, санки и коньки, садовый инструмент с открытыми острыми частями, а также сноуборд, складные велосипеды, самокаты, иные средства передвижения и спортивный инвентарь". Именно поэтому сотрудник метро не пропустил женщину с самокатом.

Ранее мы писали, что кикшеринговые компании выступили против новых ограничений для электросамокатов.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб