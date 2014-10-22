Системы контроля посещения и оплаты питания имеют 90% петербургских школ

Данные о действиях с картой доступны на портале "петербургское образование".

В пятницу, 17 декабря, стало известно, что в Северной столице 90% школ уже подключены к системе контроля доступа и оплаты питания. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию.

Эта система позволяет знать, когда ребенок пришел в школу, а также чем он питается. В следующем году оставшиеся школы подключат к проекту "Мля школа".

После распоряжения губернатора Петербурга в городе начали использовать. Единую карту школьника, с помощью которой ребята проходят в школу и оплачивают покупки в столовой. Данные о действиях с картой доступны на портале "петербургское образование".

Благодаря этой системе снижаются риски, связанные с использованием наличных, а также формируют у школьников культуру здорового питания.

Ранее во Всеволожске 22 первоклассника слегли после обеда в столовой. Родители пожаловались на некачественное питание в школьной столовой, после обеда которым у их детей началось недомогание.

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