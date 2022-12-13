Системы интеллектуального видеонаблюдения на четырех станциях метро Петербурга установят за 471,5 рублей

ГУП "Петербургский Метрополитен" второй раз завершил тендер на оснащение станций метрополитена Северной столицы "Обухово", "Международная", "Проспект Большевиков", "Политехническая" системой интеллектуального видеонаблюдения. Подрядчика удалось найти ещё в августе, однако закупку пришлось отменить. Как убедился Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта за это время повысилась с 463,8 млн рублей до 471,5 млн рублей.
В техзадание включена установка камер с ИК-прожекторами и специальным софтом. Конечными сроками работ называли 19 декабря 2022 года, сейчас они продлены до 3 июля 2023 года.
В повторном конкурсе приняли участие 2 заявки. Победителем снова стала компания "Аспект СЗ", с ней заключат контракт по августовской цене.
Ранее мы сообщили о том, что на капермонт Цветочной улицы в деревне Касимово готовы направить 93,5 млн рублей.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все