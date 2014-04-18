Руководство "Зенита" изменило систему премирования игроков

Так, за победы над прямыми соперниками с сине-бело-голубыми будут расплачиваться в российской валюте.

С нового сезона систему премирования игроков ФК "Зенит" подвергнут изменениям. Об этом рассказал журналист Иван Карпов своём Telegram-канале.

Так, за победы над прямыми соперниками с сине-бело-голубыми будут расплачиваться в российской валюте. Речь идёт об играх с ЦСКА, "Динамо", "Локомотивом" и "Краснодаром". Вместо 25 тыс. долларов футболисты будут получать 2 млн рублей. В случае победы над "Спартаком" премия составит 5 млн рублей вместо 50 тыс. долларов.

Добавим, что до конца года "Зенит" поучаствует в матче с "Краснодаром" 11 ноября в Петербурге. Также команда встретится и с "Локомотивом" на выездной игре 3 декабря.

Ранее стал известен стартовый состав ФК "Зенит" на матч с "Локомотивом".

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"