Система FacePay заработает на всех станциях московского метро с 15 октября

На данный момент к услуге подключились 15 тысяч жителей столицы.

Система FacePay (оплаты при помощи распознавания лиц за счет камер, расположенных на турникетах) станет доступна на каждой станции московского метрополитена с 15 октября. Такое заявление во время просветительского марафона "Новое знание" сделал глава российской столицы Сергей Собянин.

Мы думали, что никто не будет записываться, ну кому хочется фотографироваться, в какую-то систему заносить свои данные, еще и банковский счет. 15 тысяч за несколько недель записались. Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник заметил, что с 15 сентября власти города удвоят количество станций метро, подключенных к услуге, а полностью подземка будет охвачена FacePay спустя еще месяц. Собянин рассказал, как пассажиры могут использовать данный вид оплаты проезда. Для этого требуется установить на мобильном устройстве приложение. Оно предложит сфтографировать владельца и отправить снимок в систему. После этого снимки пройдут через регистрацию в информационной транспортной системе. Это позволяет установленным на турникетах камерам фиксировать посещение метро и автоматически списывать средства со счета/банковской карты/проездной карты "Тройка", пропуская человека внутрь.

Собянин назвал число зарегистрированных на онлайн-голосование москвичей.

Фото и видео: Марафон "Новое Знание"