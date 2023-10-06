Сыщики МУРа пресекли криминальную продажу жилья пенсионерки, обманутой аферистами на 1 млн рублей

Полиция смогла уберечь пенсионерку от действий аферистов.

Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с правоохранительными органами по Савеловскому району помогли местной жительнице сохранить собственную квартиру, которую женщина по указанию аферистов планировала продать по стоимости, ниже рыночной. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ. Специалисты узнали от гражданки о том, что ей звонили неизвестные по телефону, которые убедили перевести денежные сбережения и реализовать недвижимое имущество. Злоумышленники запретили говорить об этом кому-либо.

Установлено, что звонок поступил якобы от сотрудника банка. Мужчина сообщил, что некие аферисты, используя персональные данные москвички, пытаются оформить кредит на сумму в три миллиона рублей под залог её квартиры. Чтобы не остаться в должниках, жительнице столицы нужно было самостоятельно взять заём. В результате пожилая женщина взяла в долг свыше 250 тысяч рублей, а параллельно обналичила и личные сбережения. Речь идет о 800 тысячах рублей.

В дальнейшем незнакомец продолжал уверять пожилую женщину, что ей необходимо перевести ещё 3 млн рублей и, если ей не одобрят очередной кредит, нужно будет продать квартиру. пресс-служба МВД России

По факту мошенничества следствием ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа