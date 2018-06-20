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Синоптики: в Петербурге ожидается рекордное потепление
Сегодня, 19:39
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IRINA_CHALKINA

Синоптики: в Петербурге ожидается рекордное потепление

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При этом горожан могут ждать порывы ветра до 12 метров в секунду.

В пятницу, 29 марта, стало известно о том, что в Петербурге ожидается рекордное потепление. Об этом сообщили специалисты гидрометцентра.

Так, сегодня столбики термометров поднялись до отметки +10 градусов. Ночью же город ждет температура до +2 градусов. При этом горожан могут ждать порывы ветра до 12 метров в секунду. Также эксперты отметили, что атмосферное давление будет понижаться. Из-за такого погодного явления многие горожане могут чествовать недомогание. 

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявлял, что в конце марта в Петербурге будет тепло.

Ранее мы сообщали о том, что "Птичку жалко": в Петербурге резко сократилась популяция воробьев

Фото:pixabay


 

Теги: новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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