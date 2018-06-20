В Северной столице потеплеет до 12 градусов выше нуля.

В пятницу, 12 апреля, синоптики рассказали о предстоящей погоде в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Так, в субботу, 13 апреля, в Северной столице ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. А в воскресенье, 14 апреля, ночью придет похолодание до минус четырех градусов. Однако, днем столбик термометра покажет восьми градусов тепла.

В понедельник, 15 апреля, в городе на Неве потеплеет до 12 градусов выше нуля.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге создадут систему контроля качества туристских услуг

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