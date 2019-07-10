Синоптики рассказали, чего ждать от августа

Этот месяц должен превысить средние значения по температуре.

Август должен быть теплым. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Этот месяц должен превысить средние значения по температуре.

На европейской части страны воздух прогреется около или выше нормы, на азиатской территории России - около нормы. Официальный прогноз на август специалисты Гидрометцентра выпустят к концу июля, однако пока все расчеты указывают на теплый август. Последний месяц лета на европейской части России будет комфортными для людей, предпочитающих жаркую погоду.

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