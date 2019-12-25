В Москве ожидается дождь с грозой и ветром

По прогнозу синоптиков, непогода продлится в некоторых регионах России до 22:00.

Столичные синоптики прогнозируют дождь с грозой и ветром. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Местами ожидаются дожди с грозами. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. Накануне подобное сообщение от МЧС появилось для Подмосковья. В грозу не рекомендуется находится у водоемов, купаться или заниматься рыбалкой. При сильном ветре, спасатели рекомендуют обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты. Также москвичам посоветовали не парковать личные автомобили рядом с деревьями.

Напомним, что вчера в Москве выпало рекордное количество осадков. В Питере также недавно прошла дождевая буря. В результате погибли 2 человека: мужчина и 7-летний ребенок.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что МИД РФ оценил критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию.

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