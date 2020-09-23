ВМО подтвердила прогноз Гидрометцентра России.

Синоптики предупредили о "красной жаре" в Северном полушарии в мае-июле. По информации от научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, средние температуры за указанные месяцы будут выше нормы с вероятностью в 70 процентов. Об этом специалист заявил в интервью журналистам "РИА Новостей". Эксперт отметил, что Всемирная метеорологическая организация окрасила вышеуказанную часть планеты в красный цвет.

Идет обзор, как эти центры выпускают свои прогнозы и как их можно скомпилировать. Представлен прогноз май, июнь, июль... Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что буде класс выше нормы. Роман Вильфанд, российский синоптик

Температура выше нормы с вероятностью в 50 процентов предположительно будет фиксироваться на территории европейской части РФ, а также на Урале. В Азиатской части вероятность достигает отметки в 60 процентов. Вильфанд заметил, что прогноз ВМО совпал со сделанным ранее Гидрометцентром России.

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Фото: Piter.tv