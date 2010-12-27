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Синоптики: Петербург остается во власти циклонического вихря
Сегодня, 11:02
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IRINA_CHALKINA

Синоптики: Петербург остается во власти циклонического вихря

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Северную столицу окутают ветра и дожди.

В понедельник, 23 декабря, петербургские синоптики заявили, что город остается во власти циклонического вихря.  Об этом сообщил на своей страничке в Facebook Михаил Леус.

По словам синоптика, в Петербурге будет ветрено и влажно. 

"Погода в городе сохранится облачная, временами будут идти дожди, а положительная температурная аномалия составит 8…9°",

— сказано в сообщении.

Согласно подсчетам, ветер будет дуть восточный, северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы сообщали о том, что в новогоднюю ночь петербуржцев ожидают снег и небольшой мороз.

Фото:Михаил Леус/Facebook

Теги: новости спб, общество, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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