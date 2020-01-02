В новогоднюю ночь петербуржцев ожидают снег и небольшой мороз

Снег обещают в течение всего 31 декабря.

Стало известно, какая погода ожидает петербуржцев в новогоднюю ночь. Прогноз погоды на 31 декабря и 1 января появился на сервисе "Яндекс.Погода".

В последний день уходящего года столбик термометра поднимется с -4 градусов до -2 градусов ночью. В течение дня возможен небольшой снег.

В ночь на 1 января также ожидаются осадки, но к вечеру первого дня 2020 года столбик термометра вновь опустится до -4 градусов.

За 10 дней до Нового года в Петербурге распускаются одуванчики.

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