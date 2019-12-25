Синоптик рассказал о "призрачной надежде" на похолодание в Петербурге

Ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на этой неделе жара, возможно, слегка отступит. Но первые несколько дней всё же будут очень жаркими.
Синоптик не исключает в начале недели новых температурных рекордов. В понедельник ожидается +29..+31, во вторник и среду +31..+33 градуса.
В четверг температура воздуха изменится мало, но в этот день местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
Михаил Леус, синоптик
Также, по прогнозу, дожди ожидаются и в пятницу, несмотря на +29..+31 градус. И только в субботу станет несколько прохладнее, до +26..+28 градусов.
Фото: Piter.tv
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