  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптик рассказал о "призрачной надежде" на похолодание в Петербурге
Сегодня, 8:30
126
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик рассказал о "призрачной надежде" на похолодание в Петербурге

0 0

Синоптик не исключает в начале недели новых температурных рекордов.

Ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на этой неделе жара, возможно, слегка отступит. Но первые несколько дней всё же будут очень жаркими.

Синоптик не исключает в начале недели новых температурных рекордов. В понедельник ожидается +29..+31, во вторник и среду +31..+33 градуса.

В четверг температура воздуха изменится мало, но в этот день местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Михаил Леус, синоптик

Также, по прогнозу, дожди ожидаются и в пятницу, несмотря на +29..+31 градус. И только в субботу станет несколько прохладнее, до +26..+28 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: июль, михаил леус, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии