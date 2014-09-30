  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптик Шувалов призвал больше не ждать потепления в Москве
Сегодня, 14:28
48
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик Шувалов призвал больше не ждать потепления в Москве

0 0

Эксперт добавил, что в первые дни ноября ожидаются осадки.

Синоптик Александр Шувалов призвал больше не ждать потепления в Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, с 31 октября температура воздуха в столице будет понижаться. Шувалов добавил, что в первые дни ноября ожидаются осадки. Он уточнил, что это могут быть дождь и мокрый снег. Синоптик призвал готовиться также к сильным порывам ветра.

Ранее политолог Станкевич заявил, что Грузия не сразу возобновит дипотношения с Россией.

Фото: Piter.tv

Теги: александр шувалов, москва, осень, погода
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии