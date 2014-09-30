Синоптик Шувалов призвал больше не ждать потепления в Москве

Эксперт добавил, что в первые дни ноября ожидаются осадки.

Синоптик Александр Шувалов призвал больше не ждать потепления в Москве. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, с 31 октября температура воздуха в столице будет понижаться. Шувалов добавил, что в первые дни ноября ожидаются осадки. Он уточнил, что это могут быть дождь и мокрый снег. Синоптик призвал готовиться также к сильным порывам ветра.

Ранее политолог Станкевич заявил, что Грузия не сразу возобновит дипотношения с Россией.

Фото: Piter.tv