Синоптик Колесов рассказал о температурных рекордах 8 марта в Петербурге

По его словам, самый теплый Международный женский день был в 2019 году.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о температурных рекордах 8 марта в Петербурге. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Колесова, самый теплый Международный женский день был в 2019 году. В тот день температура воздуха поднялась до 7,5 градуса. Самым холодным праздник был в 1915-м, когда температура упала до -14,3 градуса.

Синоптик добавил, что самое снежное 8 марта было в 2011 году. Он уточнил, что высота снега в Петербурге достигала 70 сантиметров.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге 8 марта объявили желтый уровень погодной опасности.

Фото: Piter.tv