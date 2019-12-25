Синоптик Ильин рассказал, какой будет грядущая зима в России

По словам эксперта, температура может опуститься до -30 градусов.

Синоптик Александр Ильин рассказал, какой будет грядущая зима в России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, температура может опуститься до -30 градусов. Синоптик отметил, что вероятность оттепели во второй половине декабря в столице минимальна, но можно ожидать слабых морозов. В северных регионах России температура опустится ниже -30 градусов. Также Ильин назвал январь 2025 года самым холодным месяцем зимы.

Ранее аналитик Мясоедов посоветовал не оставлять лишнюю информацию о себе в Сети.

Фото: Piter.tv