Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Синдром Плюшкина: житель Кировска принес домой мины
Сегодня, 13:37
0
nadiputintseva
116

Синдром Плюшкина: житель Кировска принес домой мины

0
 
 

Сотрудники ОМОН эвакуировали жителей, чтобы обезвредить снаряды времен ВОВ.

Один из домов в городе Кировске Ленинградской области пришлось эвакуировать 120 человек из жилого дома из-за мужчины, который попытался принести домой минометные мины.  Как сообщает 3 мая пресс-служба Росгвардии, боеприпасы представляли серьезную опасность.

Известно, что в экстренные службы поступило сообщение о том, что мужчина пронес в девятиэтажный дом на Ладожской улице четыре снаряда времен Великой Отечественной войны. На место происшествия сразу прибыли взрывотехники ОМОН. Спецслужбы оцепили дом и эвакуировали всех жильцов.

По указанному адресу специалисты обнаружили три минометные мины 50 мм и одну 80 мм. Все они представляли угрозу, так как были взрывоопасны. Саперы Западного военного округа вывезли снаряды в безопасное место и обезвредили.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербуржец "заминировал" Курский вокзал в Москве.

Фото: архив

Теги: новости ленобласти , новости спб , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5