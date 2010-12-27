Синдром Плюшкина: житель Кировска принес домой мины

Сотрудники ОМОН эвакуировали жителей, чтобы обезвредить снаряды времен ВОВ.

Один из домов в городе Кировске Ленинградской области пришлось эвакуировать 120 человек из жилого дома из-за мужчины, который попытался принести домой минометные мины. Как сообщает 3 мая пресс-служба Росгвардии, боеприпасы представляли серьезную опасность.

Известно, что в экстренные службы поступило сообщение о том, что мужчина пронес в девятиэтажный дом на Ладожской улице четыре снаряда времен Великой Отечественной войны. На место происшествия сразу прибыли взрывотехники ОМОН. Спецслужбы оцепили дом и эвакуировали всех жильцов.

По указанному адресу специалисты обнаружили три минометные мины 50 мм и одну 80 мм. Все они представляли угрозу, так как были взрывоопасны. Саперы Западного военного округа вывезли снаряды в безопасное место и обезвредили.

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