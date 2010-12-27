В Таиланде сын-игроман зарезал отца полицейского из-за онлайн игры

Отец очень переживал из-за зависимости своего сына от видеоигр и всячески пытался его отвлечь.

В Таиланде сын заколол отца ножом, когда тот попросил сына оторваться от онлайн-игры.

Жуткое преступление произошло в одном из городов Таиланда 10 декабря.. 17-летний подросток, страдающий игровой зависимостью, убил родного отца. 51-летний сержант полиции переживал из-за игровой зависимости своего 17-летнего сына и всячески пытался оторвать его от этой напасти. Молодого человека недавно выгнали из школы из-за систематических прогулов, так как он ночами играл в игры, а днем отсыпался.

В этот день отец попросил сына прервать игру, на что сын ударил ножом отца и убежал из дома. Израненный мужчина смог выползти из дома и попросить помощи. Он был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался. Через несколько часов задержали и сына. Он находился в одном из кафе города и играл в онлайн-игру с другом.

Сейчас подросток находится под стражей, переживает из-за случившегося, но на контакт ни с кем не идет.

Фото: The Sun